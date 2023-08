Com o fechamento da janela de transferências em algumas das principais ligas do futebol mundial ocorrendo no dia 1° de setembro, o momento é de acelerar qualquer negociação pendente para garantir uma mudança de ares. Como parece, por exemplo, ser o caso do meia-atacante Philippe Coutinho.

Vivendo período de baixa com a camisa do Aston Villa, as informações dão conta de que o jogador de 31 anos, antes analisando unicamente sua permanência no ambiente europeu, atualmente considera ofertas vindas de mercados com potencial financeiro interessante como, por exemplo, Qatar e Arábia Saudita.

Entretanto, além de ter menos espaço no clube inglês por aspecto técnico, no último domingo (20) Coutinho sentiu lesão muscular ao vir do banco de reservas na goleada do Villa sobre o Everton, por 4 a 0. O confronto em questão ocorreu pela segunda rodada da Premier League.

Entrando na vaga de Douglas Luiz, aos 19 minutos do tempo complementar, ele sofreu falta de James Garner e precisou dar lugar a Cameron Archer, aos 40. Chegando, inclusive, a chorar enquanto era retirado do gramado com o amparo dos médicos.

Segundo o gestual feito pelo próprio Coutinho, o problema de ordem física se deu na região do músculo posterior na coxa esquerda onde exames detalhados irão definir qual o tempo necessário para sua plena recuperação. Algo que, naturalmente, pode ser determinante na definição de qual será o seu futuro, dentro ou fora do futebol inglês.

