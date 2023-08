Diego Aguirre descarta chegada de Alexis Sánchez

O Santos venceu o Grêmio por 2 a 1, neste domingo (20), na Vila Belmiro, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, mesmo com a vitória importante para as pretensões da equipe na competição, Diego Aguirre teve outro assunto para abordar. Uma possível chegada de Alexis Sánchez.

O nome do chileno apareceu nos corredores do Peixe nos últimos dias, e uma conversa chegou a ser iniciada entre as duas partes. Entretanto, o técnico uruguaio descartou a chegada do atacante.

“Alexis Sánchez não tem nenhuma possibilidade”, disse Diego Aguirre.

Desde a abertura da janela de transferências, no início de julho, o Santos tinha a contratação de um atacante de lado de campo como uma das prioridades, principalmente após as saídas de Ângelo, Lucas Barbosa e Daniel Ruiz.

Alexis Sánchez tem 34 anos e é um dos principais jogadores da história do futebol chileno. Pela seleção do país, conquistou duas edições da Copa América, em 2015 e 2016. Além disso, ele soma passagens por grandes clubes da Europa, como o Barcelona e o Arsenal. Sua última equipe foi o Olympique Marselha, da França. Na última temporada, disputou 44 partidas e marcou 18 gols, além de dar três assistências. Após o término de contrato, ficou livre no mercado.

A janela do Peixe, além de Alexis Sánchez

Com a janela fechada e podendo contratar apenas atletas livres, o Peixe tem até sexta-feira (25) para inscrever até 50 jogadores no torneio e poderá fazer 8 substituições na lista até o dia 15 de setembro.

Até aqui, o Santos acertou com o lateral-esquerdo Dodô, o zagueiro João Basso, os volantes Jean Lucas, Rincón e Nonato, e o atacante Furch. Além disso, o Peixe tem um pré-contrato assinado com Pituca.

