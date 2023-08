Manchester United anuncia saída de Mason Greenwood

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira que o atacante Mason Greenwood está de saída do clube. O jogador de 21 anos foi afastado em janeiro do ano passado, após ser acusado de violência sexual e agressão. As queixas, porém, foram retiradas em fevereiro deste ano.

Segundo nota emitida pelos Diabos Vermelhos, as partes concordaram em encerrar o vínculo mutuamente. As conversas agora serão conduzidas para finalizarem o acordo. Greenwood tem contrato com o Manchester United até junho de 2025.

“Como Mason reconhece publicamente hoje, ele cometeu erros pelos quais está assumindo a responsabilidade. Todos os envolvidos, incluindo Mason, reconhecem as dificuldades para ele recomeçar a carreira no Manchester United. Portanto, foi mutuamente acordado que seria mais apropriado ele fazer isso longe de Old Trafford, e agora vamos trabalhar para que Mason alcance esse desfecho”, disse o United em nota.

“A decisão de hoje foi parte de um processo colaborativo entre o Manchester United, minha família e eu. A melhor decisão para todos nós é eu continuar minha carreira longe de Old Trafford, onde minha presença não será uma distração para o clube”, afirmou o jogador à imprensa britânica.

RELEMBRE O CASO

Greenwood foi preso em janeiro de 2022, acusado de violência sexual e agressão. Na ocasião, a modelo Harriet Robson, ex-namorada do atleta, divulgou imagens onde aparecia com hematomas pelo corpo e com a boca ensanguentada. O atacante foi interrogado por dois dias, mas liberado após pagamento de fiança.

O jogador foi detido novamente em outubro ao tentar contato com a vítima, ficou preso por mais quatro dias, mas foi novamente liberado após pagar fiança. Ele respondeu ao processo em liberdade.

Em fevereiro deste ano, a promotoria retirou as acusações do atleta. O Manchester United, porém, seguiu sem aproveitar o atleta e continuou investigando a situação internamente.

Revelado pelos Red Devils em 2019, Greenwood fez 129 jogos pelo Manchester United. O inglês marcou 35 gols e deu 12 assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.