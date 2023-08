São Paulo se prepara para passar semana no Equador. Entenda!

O São Paulo se prepara para passar a semana inteira longe da capital paulista. O Tricolor armou uma logística diferente para as duas viagens que precisa fazer nesta semana, para jogos fora de casa contra LDU e América-MG. Além disso, o Soberano vai passar quatro dias no Equador.

Assim, o Tricolor Paulista vai deixar São Paulo nesta terça-feira (22), rumo a Quito. Na quinta-feira (24), a equipe comandada por Dorival Júnior encara a LDU, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o Soberano treina ainda no Equador, na sexta-feira (25), e viaja para Belo Horizonte no sábado (26), quando enfrenta o América-MG no dia seguinte.

Entre uma viagem e outra, o time vai treinar nas dependências do Independiente Del Valle, adversário da final perdida na edição passada da mesma Sul-Americana. O motivo da logística tão longa tem a ver com a disponibilidade de voos fretados.

Normalmente, o São Paulo costuma pegar um voo logo após a partida. Contudo, viajar do Brasil ao Equador é uma dificuldade também em viagens não fretadas, pois a rota São Paulo-Quito não tem voos comerciais sem escalas. O mais comum são conexões em Bogotá, na Colômbia, ou em Lima, no Peru.

Assim, o Tricolor Paulista deve ficar praticamente uma semana longe de casa. O São Paulo deve voltar para casa na noite do domingo (27), após o jogo contra o América-MG. O próximo jogo no Morumbi acontece no dia 31 de agosto, na partida de volta contra a LDU, pela Sul-Americana.

