Flamengo ganha semanas cheias de treinos antes da final da Copa do Brasil

Jorge Sampaoli, enfim, terá semanas cheias de trabalhos pela frente no Flamengo. O treinador, assim, conseguirá preparar os jogadores rubro-negros antes dos jogos da final da Copa do Brasil, marcados para os dias 17 e 24 de setembro.

O time, inclusive, terá apenas duas partidas nas próximas três semanas. O Flamengo, afinal, joga contra Internacional e Botafogo nos dias 26 de agosto e 2 de setembro, respectivamente. Depois disso, só entra em campo no dia 13, diante do Athletico-PR.

Preparação do Flamengo

Sampaoli não vinha conseguindo ter semanas livres de treinos desde que chegou ao Flamengo. O clube estava vivo nas disputas das três principais competições do país. A eliminação precoce na Libertadores, contudo, acabou interferindo no cronograma do treinador.

O técnico agora aproveitará este tempo para corrigir os erros antes da decisão diante do São Paulo. A equipe rubro-negra não apresentou uma grande atuação no Couto Pereira no último domingo (20) e sofreu nove gols nos últimos cinco jogos disputados. Boa parte da torcida ainda não sente confiança no trabalho do argentino.

A eliminação na Libertadores não estava nos planos e colocou ainda mais pressão no trabalho de Sampaoli. A temporada, no entanto, ainda não está perdida. A equipe rubro-negra está na final da Copa do Brasil e viva na disputa pelo título do Brasileirão, mesmo estando 13 pontos atrás do Botafogo, líder do campeonato.

O argentino agora terá tempo de sobra para treinar os jogadores rubro-negros e provar que tem condições de montar um time mais competitivo e consistente. A final contra o São Paulo, portanto, será um divisor de águas para Sampaoli no Flamengo.

