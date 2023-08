Palmeiras encara time colombiano na Libertadores após 24 anos

O Palmeiras se prepara para encarar o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida, que já seria histórica pela primeira vez que os clubes se encontram, também pode ser marcada por outro motivo. Afinal, o Verdão encontra um time colombiano, pela competição após 24 anos.

Contudo, as lembranças Alviverdes são as melhores possíveis. Afinal, o embate aconteceu em 1999, na grande final da competição continental. O Verdão venceu o Deportivo Cali e venceu seu primeiro título da Libertadores.

Entretanto, a última vez que o Palmeiras encarou uma equipe colombiana, em torneio continental, aconteceu na Sul-Americana de 2012. Na ocasião, o Verdão, comandado pelo técnico Gilson Kleina, acabou sendo eliminado pelo Milionários, pelas oitavas de final da competição. O Alviverde venceu por 3 a 1 em São Paulo, mas acabou derrotado por 3 a 0, em Bogotá.

Desde 2017, ano em que o Verdão retornou de vez para a fase final da Libertadores, foram dois confrontos diante de times do Equador, dois diante de chilenos, três vezes contra times argentinos e paraguaios, e sete vezes diante dos brasileiros.

O primeiro jogo acontece na Colômbia, nesta quarta-feira e o Verdão busca sair com a vantagem para decidir em seus domínios. O jogo de volta está marcado para o dia 30 de agosto, no Allianz Parque.

