CBF inicia venda de ingressos para jogo da Seleção

Começa, nesta segunda-feira (21), a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia, no Mangueirão, em Belém, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O confronto que marca a estreia da Seleção na competição será no dia 8 de setembro, às 21h45. Assim, o acesso aos ingressos começará às 15h desta segunda, por meio do site da Imply Tecnologia.

O estádio do Mangueirão disponibiliza ingressos para sete setores. Assim, dois são arquibancadas, outros dois para cadeiras e três são destinados para camarotes. A entrada mais barata é nas arquibancadas, no valor de R$200 (inteira) e R$100 (meia). Em contrapartida, o bilhete mais caro, no Camarote (Hospitalidade) Hexa, que conta com serviço de alimentação e bebidas, custa R$ 1.600.

Veja os valores dos ingressos

– Arquibancada Lado A – Inteira: R$200/Meia: R$100; Arquibancada Lado B – Inteira: R$300/Meia: R$150

– Cadeira lado A – Inteira: R$400/Meia: R$200; Cadeira lado B – Inteira: R$400/Meia: R$200

– Camarote (Hospitalidade) Tetra* – R$ 1.000; Camarote (Hospitalidade) Penta* – R$ 1.250; Camarote (Hospitalidade) Hexa* – R$ 1.600

Primeiro jogo da Seleção em Belém desde 2011

Aliás, a partida contra a Bolívia marcará o retorno da Seleção ao Mangueirão após 12 anos. Afinal, a última partida da Canarinho no local foi no dia 28 de setembro de 2011, pelo Superclássico das Américas, contra a Argentina. Os gols da vitória brasileira por 2 a 0 foram marcados por Lucas Moura e Neymar.

