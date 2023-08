Ex-esposa de Daniel Alves relata ameaças de brasileiro nas redes sociais

A ex-esposa do lateral-direito Daniel Alves revelou ameaças de um brasileiro nas redes sociais. Segundo Joana Sanz, o homem manda mensagem pelas redes sociais há meses com várias ameaças.

“Fala com sua amiga Joana Sanz para ela curtir muito, porque já já ela vai sumir e ninguém vai achar ela mais. Estamos de olho nos passos dela”, disse Amarildo para uma amiga de Joana.

Pelo Instagram, Joana relatou as ameaças e disse que teme por sua vida e segurança. Ela buscou informações sobre o homem e descobriu que ele tem registros de posse de arma e violência.

“Sinto medo. Essa pessoa vem me ameaçando há meses. Eu o bloqueei, mas continua mandando mensagens aos meus amigos… Eu o investiguei e ele tem acusações no Brasil por posse de armas, violência doméstica e outros crimes… Para começar, não entendo por que tenho de receber ameaças ou insultos, ou por que teria feito algo a alguém. Além do que recebo, tenho que lidar com isso também. Essa pessoa vai longe, já que aquela foto estou jantando em Tenerife. Temo pela minha segurança. Basta”, finalizou.

Saiba sobre Daniel Alves

Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro de maneira preventiva, acusado de crime sexual. O atleta teve negado todos os pedidos de liberdade. O Ministério Público espanhol manteve a prisão preventiva diante do risco de fuga.

Daniel já mudou de versão em algumas oportunidades. O jogador disse que não teve relação sexual e não conhecia a mulher. Depois, mudou a versão e explicou que a primeira mentira foi para manter o casamento. Por fim, Alves reconheceu ter feito sexo com a vítima, todavia, de maneira consensual.

O julgamento de Daniel Alves, afinal, está marcado inicialmente para setembro e pode ser condenado de 4 a 15 anos de prisão. Além disso, em caso de condenação, terá que pagar 150 mil euros para cobrir danos e prejuízos.

