Cebolinha encara seu pior momento no Flamengo

Contratado em julho do ano passado, Everton Cebolinha era constantemente utilizado nos jogos do Flamengo, principalmente saindo do banco de reservas. No entanto, ultimamente, o atacante perdeu espaço, amargando sequência de partidas sem entrar em campo. Afinal, sua última atuação foi no dia 06 de agosto, durante partida contra o Cuiabá, na derrota por 3 a 0. Na ocasião, Jorge Sampaoli escalou o Mais Querido sem os titulares.

Assim, Cebolinha não joga há quatro partidas (Olimpia-PAR, São Paulo, Grêmio e Coritiba). A ausência do camisa 11 nas últimas partidas se deve ao fato de Bruno Henrique voltar a ter boas exibições com a camisa do Flamengo. Após retornar de lesão, ele engatou sequência no time titular e, a principio, não deve deixar o time inicial.

Além disso, a contratação de Luiz Araújo também fez com que Cebolinha se tornasse uma segunda opção como homem de velocidade/ponta no decorrer dos jogos.

Sampaoli comenta momento de Cebolinha no Flamengo

Após a vitória do Flamengo diante do Coritiba, no Couto Pereira, o técnico Jorge Sampaoli foi questionado sobre a ausência de Cebolinha. Em resposta direta, o treinador argentino disse que “não tem espaço para todos”. No entanto, conta com o jogador.

“Não há espaço para todos. Cebolinha está em um momento que não é usado porque o Bruno Henrique é uma das figuras do time, então é difícil entrar com ele. Mas vai chegar o momento em que temos que ter o Cebolinha preparado, porque se acontecer alguma coisa que o faça retornar ao time”, disse Sampaoli.

Números de Cebolinha na temporada

Como citado anteriormente, Cebolinha vinha sendo utilizado frequentemente nos jogos do Flamengo. Assim, é possível constatar, analisando os números do jogador na temporada, que o mesmo era peça fundamental de Vítor Pereira e até mesmo de Jorge Sampaoli. No total, segundo o site “Transfermarket”, o atacante disputou 46 partidas, com quatro gols e sete assistências.

Campeonato Carioca – disputou 13 dos 15 jogos do Flamengo

Mundial de Clubes – disputou os dois jogos do Flamengo

Recopa Sul-Americana – disputou os dois jogos do Flamengo

Supercopa do Brasil – disputou o jogo do Flamengo

Libertadores – disputou sete dos oito jogos do Flamengo

Copa do Brasil – disputou cinco dos oito jogos do Flamengo

Brasileirão – disputou 16 dos 20 jogos do Flamengo