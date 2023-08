Depoimento de Paquetá por violações de apostas é adiado

O depoimento de Lucas Paquetá à Federação Inglesa de Futebol (FA) pela investigação por violações de apostas, que aconteceria nesta segunda-feira (21), foi adiado. Em nota, a entidade afirmou que não comenta o assunto, seguindo orientações judiciais. A expectativa é que, em breve, a entidade inglesa estipule uma nova data para o jogador do West Ham se apresentar.

Após polêmica, Lucas Paquetá marca, e West Ham vence o Chelsea na Premier League

Entenda o caso

Lucas Paquetá, jogador que acumula convocações para a Seleção Brasileira, é alvo de investigação por um esquema de violações de apostas esportivas no Reino Unido. Afinal, ele teria participação envolvendo um cartão amarelo na partida contra o Aston Villa, no dia 12 de março, pela Premier League, na temporada passada.

Mas o caso chamou a atenção por um número incomum de apostas casadas envolvendo uma partida do Campeonato Espanhol, envolvendo Luiz Henrique, do Real Betis, e do jogo da equipe de Paquetá. Assim como o jogador do West Ham, Luiz Henrique também teria que receber o cartão amarelo, o que aconteceu.

Paquetá fora da Seleção

Além da investigação impedir uma possível transferência do West Ham para o Manchester City, Lucas Paquetá também ficou fora da convocação para a Seleção Brasileira. O técnico Fernando Diniz garantiu que convocaria o meia para os jogos das Eliminatórias. Entretanto, em razão da indagação, o treinador preferiu deixá-lo fora das partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.