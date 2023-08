Clube da Arábia Saudita faz proposta pelo argentino Rodrigo de Paul

O futebol da Arábia Saudita quer levar mais um astro que atua na Europa para o Oriente Médio. Desta vez o alvo é o volante Rodrigo de Paul, do Atlético de Madrid, que está na mira do Al-Ahli. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com o repórter italiano, a equipe saudita apresentou uma oferta aos Colchoneros no valor de 32 milhões de euros (R$ 173 milhões). As conversas entre as diretorias, contudo, não são fáceis, mas estão em andamento. Em paralelo, porém, o Al-Ahli já conversa também com o estafe de De Paul no objetivo de convencê-lo.

De Paul chegou ao Atlético de Madrid em 2021, após se destacar pela Udinese. Anteriormente, ele passou por Valencia e Racing, clube que o revelou na Argentina. O meio-campista também é peça importante da seleção argentina e foi campeão mundial no ano passado.

O futebol da Arábia Saudita está investindo pesado em nomes relevantes do futebol europeu. Com a ideia de sediar a Copa do Mundo de 2034, o Fundo de Investimentos Público do país comprou os quatro maiores clubes sauditas: Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad.

O Al-Ahli fez algumas contratações impactantes nesta janela de transferências. Nomes como Mahrez, Ibañez, Saint-Maximan, Demiral, Édouard Mendy, Franck Kessié e Roberto Firmino foram alguns dos anunciados.

