Órfãos de apoio, elenco do Vasco vivem êxtase com torcida no Maracanã

Faz muito tempo que o Vasco não tem apoio maciço e comemora uma vitória com sua torcida. Mais precisamente, desde março, quando derrotou o Bangu, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. De lá para cá, o time só anotou seis pontos em 33 possívieis em jogos como mandante – e foram durante a punição de portões fechados, contra Grêmio e Cuiabá. Portanto, muitos jogadores não sabiam o que era sentir o calor das arquibancadas. E desfrutaram muito após o 1 a 0 sobre o Atlético.

O clube registrou a festa no campo e entrevistou rapidamente nomes como Rossi, Léo, Zé Gabriel e Serginho, autor do gol da vitória. No total, mais de 53 mil pessoas estiveram no Maracanã e gritaram o tempo todo. Nas derrotas pelo Brasileirão, em São Januário, a equipe saiu em desvantagem e sofreu com as cobranças até que, contra o Goiás, muitos perderam a paciência e protestaram com violência.

“Não tem igual. Eles (torcedores) são nossa força. Sabíamos que, com as dificuldades que vínhamos tendo, precisávamos deles. Isso, aí, a vitória é para eles hoje. Seguimos, falta muito, mas estamos no caminho”, disse o volante Zé Gabriel, sobre a recuperação na competição.

GUI MARCA PRESENÇA

A volta do público, entre outras vantagens, proporcionou algo que o Vasco queria fazer há muito tempo. O pequeno torcedor Gui Gandra, que ficou em coma após duas semanas, enfim pôde entrar em campo seu ídolo, Gabriel Pec. A história do garotinho viralizou na internet, e os pais, torcedores do clube, se aproximaram com a equipe de marketing cruz-maltina.

