Pepa quer vitória do Cruzeiro fora para recuperar pontos perdidos em casa

Sem vencer há mais de um mês, o Cruzeiro vive pressão por resultados. Após o empate com o Corinthians, no último sábado, no Mineirão, o técnico Pepa relatou que agora a Raposa terá que buscar fora de casa um bom resultado.

“Jogamos seja com quem for e eu posso contar, nos dedos de uma mão, quando não fomos iguais ou superiores. Isso não dá pontos, é verdade, mas não podemos sair do caminho. Não podemos desviar do que estamos fazendo no trabalho. Somos os primeiros a cobrar uns aos outros. Não é um momento bom, mas temos que trabalhar mais uma vez, fortíssimos dentro de campo, para buscar contra o Grêmio aquilo que perdemos (nos últimos jogos)”, disparou.

O próximo jogo do Cruzeiro será contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul, no domingo, às 16h (de Brasília). A Raposa não vence há seis jogos. A última vitória foi diante do Vasco, no Rio de Janeiro. Atualmente, o time celeste ocupa a 12ª posição, com 25 pontos somados.

Técnico do Cruzeiro defende Gilberto

O Cruzeiro vencia o Corinthians até o último minuto de jogo, no sábado. Contudo, o atacante Gilberto perdeu uma bola que gerou o gol do Timão, no finalzinho. O treinador celeste, todavia, defendeu seu atleta.

“A outra situação, do Gilberto. São momentos. São momentos. E temos que estar todos aqui para nos levantarmos uns aos outros e para ajudar. Lembro que no início do campeonato, onde o Giba não fazia gols, mas entregava, trabalhava, trabalhava. A cobrança é grande em todo lado e aqui tem que ser assim”, complementou.

