Santos anuncia a contratação do lateral-direito Júnior Caiçara

O Santos anunciou, na tarde desta segunda-feira (21), a contratação de Júnior Caiçara. O lateral-direito de 34 anos, que estava livre no mercado, assinou com o Peixe até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano. A contratação de Caiçara, aliás, partiu de um pedido do técnico Diego Aguirre.

Mas, antes mesmo do pedido do treinador, o Santos vinha observando Júnior Caiçara. No início do ano, o lateral, na época no Istanbul Basaksehir, da Turquia, foi oferecido ao clube da Vila Belmiro. Entretanto, a diretoria do Alvinegro Praiano não avançou nas negociações. Outro clube que também estava no radar de Caiçara foi o Cruzeiro, mas que também não topou o negócio.

Avaliação do departamento médico do Santos

Júnior Caiçara está livre no mercado desde fevereiro deste ano, quando deixou o Istanbul Basaksehir. Sua última partida pelo clube turco foi em janeiro. Dessa forma, para que pudesse assinar com o Santos, o jogador passou por uma rigorosa avaliação dos médicos e preparadores do clube, que deram o aval para o acerto.

Passagens pelo futebol alemão, Portugal, e 200 partidas na Turquia

Revelado pelo Santo André, com passagens pelo time de juniores do Santos, Júnior Caiçara tem passagens por Gil Vicente (Portugal), Ludogorets (Bulgária), e Schalke 04 (Alemanha). Em 2017 assinou com o Istanbul Basaksehir. Por lá, disputou 200 jogos, com 22 assistências e dois gols.

