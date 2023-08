Atlético perto de confirmar estreia da Arena MRV contra o Santos

O Atlético-MG e o Ministério Público de Minas Gerais assinaram nesta segunda-feira (21) um Termo de Ajustamento de Conduta que libera a partida contra o Santos na Arena MRV, no próximo domingo (27), pela 21ª rodada do Brasileirão. A assinatura do termo foi um pedido do órgão para validar os laudos de segurança da Polícia Militar e o Galo já iniciou os trâmites para solicitar a troca do mando de campo junto à CBF para fazer a estreia de seu novo estádio. Mas, o prazo final para a mudança do local é até o fim desta segunda-feira.

Desde a semana passada, a Arena MRV passa por inspeções da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para autorizar o jogo de domingo no estádio. Faltam apenas ajustes nos rádios usados pela equipe de segurança. Além disso, o jogo terá apenas 30 mil pessoas, uma vez que a Arena MRV tem capacidade para 46 mil torcedores.

Por outro lado, o acordo entre o Atlético, a Federação Mineira e o Ministério Público, garante que a Arena MRV atendeu às condições da Lei Geral do Esporte, conforme o Artigo 147. Até 18 de dezembro de 2023, não há impedimento para realizar jogos, desde que a capacidade máxima de 44 mil torcedores seja respeitada.

