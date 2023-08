São Paulo inscreve Lucas e James na Sul-Americana

O São Paulo correu contra o tempo e conseguiu inscrever Lucas Moura e James Rodríguez na Copa Sul-Americana. Com isso, os dois jogadores, principais contratações do clube nesta temporada, poderão enfrentar a LDU, na próxima quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), pelas quartas de final da competição.

Lucas Moura e James Rodríguez, porém, não estiveram em campo, contra o San Lorenzo, pelas oitavas de final da competição. Eles não foram inscritos antes porque chegaram ao clube depois do período de inscrição.

Lucas e James, afinal, estarão à disposição do técnico Dorival Júnior para a competição. Brasileiro e o colombiano, no entanto, vão para as vagas de Orejuela, transferido para o Independiente Medellín, e de Talles Wander, das categorias de base.

O técnico Dorival Júnior, entretanto, deve começar a partida de quinta-feira com Lucas Moura entre os titulares. Com James Rodríguez, porém, deverá ser o inverso: o colombiano, provavelmente, ficará no banco de reservas.

Porém, na partida contra o Botafogo, sábado passado, Lucas iniciou no banco de reservas. No mesmo jogo James foi aproveitado por 45 minutos, apenas. Dorival, entretanto, deverá aproveitar mais o colombiano no Brasileiro do que nas competições internacionais.

Com a contratação de Lucas e James, Dorival Júnior, afinal, quer dar um presentaço ao torcedor do São Paulo. A ideia do técnico, mais para a frente, é a de montar um quarteto habilidoso e ofensivo. Há, porém, uma grande expectativa para saber quando Dorival Júnior usará seu “quadrado mágico” com Calleri, Luciano, Lucas Moura e James Rodriguez.

