Milan estreia no Italiano com vitória sobre o Bologna

O Milan confirmou seu favoritismo e estreou no Campeonato Italiano com vitória por 2 a 0 sobre o Bologna nesta segunda-feira (21). Fora de casa, os Rossoneri tiveram uma boa atuação e conquistaram os três primeiros pontos. Giroud foi o grande destaque do jogo com um gol e uma assistência para Pulisic nesta partida de encerramento da primeira rodada.

Ao mesmo tempo, Pulisic fez uma grande estreia com a camisa do Milan no Campeonato Italiano. Contratado nesta janela de transferências, o croata mostrou que pode ajudar o time comandado pleo técnico Stefano Pioli em busca dos títulos. Além disso, Loftus-Cheek e Calabria também fizeram suas estreias no clube de Milão.

Dessa maneira, o Milan encerra a primeira rodada do Campeonato Italiano na 4ª posição. Por outro lado, o Bologna comandado pelo técnico e ex-jogador Thiago Motta, não desempenhou um bom futebol diante de seus torcedores e é uma das oito equipes que perderam na primeira rodada do Calcio.

Bologna x Milan

O Milan teve um ótimo desempenho no primeiro tempo e assegurou uma vantagem de dois gols sobre o Bologna. Assim, aos 11 minutos Pulisic fez um passe para Reijnders, que cruzou para Giroud marcar o primeiro gol. Aos 21 minutos, Pulisic marcou o segundo gol após trocar passes com Giroud. O Bologna, por sua vez, acertou a trave com um chute de longa distância de Lykogiannis logo nos primeiros minutos. No entanto, as outras tentativas de ameaçar o goleiro Maignan não tiveram sucesso.

No segundo tempo a partida ficou mais disputada no meio de campo. Muitas faltas e cartões amarelos foram distribuídos. Dessa maneira, o nível técnico diminuiu e poucas chances claras de gol foram criadas. Ao mesmo tempo, o Milan conseguiu controlar a bola e segurou o placar de 2 a 0 até o apito final.

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (19/8)

Empoli 0x1 Hellas Verona

Frosinone 1×3 Napoli

Genoa 1 x 4 Fiorentina

Inter de Milão 2 x 0 Monza

Domingo (20/8)

Roma 2 x 2 Salernitana

Sassuolo 0 x 2 Atalanta

Udinese 0 x 3 Juventus

Lecce 2 x 1 Lazio

Segunda-feira (21/08)

Torino 0x0 Cagliari

Bologna 0x2 Milan

