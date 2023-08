Arsenal segura vitória contra o Crystal Palace na Premier League

O Arsenal não teve uma grande apresentação e muito menos vida fácil contra o Crystal Palace nesta segunda-feira (21). Mas, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta garantiu a vitória por 1 a 0, fora de casa, e segue com 100% de aproveitamento na Premier League. Odegaard converteu cobrança de pênalti nos minutos iniciais da segunda etapa e anotou o único gol da partida. Mas, os Gunners jogaram boa parte com um jogador a menos após expulsão infantil de Tomiyasu. O japonês, inclusive, foi novidade entre os titulares e não soube aproveitar a oportunidade recebida nesta partida de encerramento da segunda rodada do Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos seis pontos na Premier Leauge e aparece na terceira posição. Além dos Gunners, o líder Brighton e o atual campeão Manchester City, são os únicos times com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da competição.

Por outro lado, o Crystal Palace não conseguiu aproveitar a vantagem numérica no segundo tempo e chegou a sua primeira derrota nesta edição da Premier League. O time londrino segue com os mesmos três pontos, em 11º lugar na tabela de classificação.

Crystal Palace x Arsenal

O Arsenal foi melhor e chegou com mais perigo, mas não conseguiu abrir o placar fora de casa. A melhor chance foi Nketiah, que acertou a trave aos 29 minutos.

No entanto, a segunda etapa foi mais animada. Logo aos cinco minutos, Nketiah sofreu falta dentro da área e o juiz assinalou pênalti. O meia Odegaard converteu a cobrança e colocou o Arsneal em vantagem. Mas, uma expulsão infantil de Tomiasy aos 14 minutos complicou os planos da equipe visitante. O Crystal Palace, por sua vez, foi para cima e pressionou em busca do empate. Mas, os donos da casa não conseguiram aproveitar a vantagem numérica e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

