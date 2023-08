Ídolo no basquete, Olivinha faz pedido ao time de futebol do Fla

Um dos maiores ídolos do FlaBasquete, Olivinha é constantemente elogiado pelos torcedores por sua raça e gana durante as partidas. E, seguindo suas características, o pivô rubro-negro mandou um recado para os jogadores do time de futebol do Flamengo. Olivinha pediu para que o Mais Querido seguisse em busca do título brasileiro: “Com muita energia e raça”.

“Eu sou bastante otimista, penso sempre pelo lado positivo. Ontem, tivemos um jogo muito difícil e ganhamos com um golaço do Gerson. Torcer para que consiga melhorar cada vez mais. Tem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. E vamos buscar esse Brasileiro aí também, tem muita coisa para acontecer e eu confio na nossa equipe”, disse Olivinha ao jornalista Gabriel Orphão, do canal Paparazzo Rubro-Negro.

“Desejo toda sorte para nossos jogadores do futebol, sei da qualidade que vocês têm. Vocês sabem que tem uma responsabilidade muito grande com o Manto. Temos uma final pela frente, vamos com tudo, com muita energia e raça. E não deixa o Brasileiro não, hein!”, completou o jogador.

Torcedor do Flamengo, Olivinha costuma ir ao Maracanã nos jogos do Mais Querido. Grande amigo de Zico e de outros importantes nomes da história do clube, o jogador nunca escondeu a sua paixão pelo futebol, mesmo tendo como esporte favorito o basquete. Aliás, recentemente, ele foi ao estádio carioca acompanhar a partida entre Flamengo e Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Olivinha, atualmente com 40 anos, tem mais de 20 títulos com a camisa do Flamengo. Assim, os principais são: Copa Intercontinental (2014 e 2022), Champions League Americas (2020-21) e Champions League Americas (2020-21).