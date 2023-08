Al-Ittihad mira contratação de Salah, do Liverpool

O Al-Ittihad vai tentar a contratação do atacante Mohamed Salah, que pertence ao Liverpool. De acordo com informações do jornal saudita “Asharq Al-Awsat”, o clube sonha com a contratação do egípcio, mas precisa se desfazer de alguns nomes do elenco, uma vez que está limitado pelo número de estrangeiros. Mas, a janela de transferências no país fecha apenas no dia 20 de setembro e a equipe terá tempo suficiente para resolver os problemas internos e tentar convencer Salah de jogar na liga saudita.

Um exemplo disso é o goleiro Marcelo Grohe, que poderia sair e abrir espaço nessa lista. No entanto, a saída do brasileiro não agrada o técnico português Nuno Espírito Santo. Além disso, o atacante Romarinho teria solicitado a rescisão de seu contrato, enquanto o zagueiro egípcio Hegazy estaria buscando o pagamento integral do seu contrato para encontrar um novo clube.

No Campeonato Saudita, as normas estabelecem um limite de oito jogadores estrangeiros por equipe, no entanto, o Al-Ittihad atualmente possui dez.

Além disso, um mês após investir 30 milhões de euros na contratação de Jota, que pertencia ao Celtic, o Al-Ittihad tenta se desfazer do atacante. Segundo a imprensa da Arábia Saudita, citada pelo jornal espanhol ‘Marca’, há uma insatisfação entre torcedores e dirigentes do clube pela contratação. O motivo, inclusive, seria o fato do português não ter “perfil de estrela”.

