Foguetório e homenagens marcam festa dos 125 anos do Vasco

Chegou, enfim, a esperada data em que o Vasco da Gama completa seus 125 anos de fundação. Nesta segunda-feira (21), uma série de homenagens marcou a data, que chega um dia depois da vitória sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O jogo, aliás, aconteceu no Maracanã como parte das festividades e acabou tendo final feliz para os cruz-maltinos, que encheram o estádio e viram seu time ganhar por 1 a 0.

Mas a comemoração não ficou só no domingo. Já nesta segunda-feira, o amanhecer em São Januário foi de foguetório. A tradicional alvorada, de todos os anos, durou cerca de dez minutos e contou com a presença de dirigentes e sócios. Horas antes, ainda depois da virada de domingo para segunda, o clube fez sua primeira postagem, no Twitter, alusiva ao aniversário, citando o primeiro hino vascaíno, de 1918.

Posteriormente, foi a vez dos jogadores e ex-jogadores prestarem homenagens. Além de atletas da atual equipe, como Vegetti, Gabriel Pec, Léo Jardim e Figueiredo, por exemplo, até o francês Payet desejou, em francês, feliz aniversário ao clube. Mas outros ídolos do passado também se manifestaram pela data histórica. Campeão brasileiro em 1997, Edmundo limitou-se a dizer: “parabéns e muito obrigado”.

Já Romário, um dos maiores artilheiros da história vascaína, afirmou ser “eternamente grato a esse clube” e reforçou que foi no Vasco onde começou sua carreira profissional, além de pontuar que tem “orgulho de fazer parte da história desse time gigantesco”. Pedrinho chamou a torcida de “mais linda e fiel” e afirmou: “meu amor por você é eterno”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.