Bolívar x Internacional: escalações, arbitragem e onde assistir

O Internacional começa sua trajetória nas quartas de final da Libertadores. Nesta terça-feira (22), o Colorado visita o Bolívar às 19h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. A partida de ida desta fase mata-mata da principal competição de clubes da América do Sul terá transmissão ao vivo do Paramount+.

Embora não venha de bons resultados no Brasileirão, o Inter chega para esta fase da Libertadores com moral. Após uma derrota na Argentina para o River Plate, o Colorado conseguiu reverter o placar no Beira-Rio e avançou às quartas de final após classificação nos pênaltis.

Agora, o Inter precisa superar o time boliviano e a altitude de La Paz para seguir com o sonho do título continental. Além disso, durante os treinamentos desta semana, os goleiros do Internacional trabalharam com bolas preenchidas por gás hélio para simular os feitos da altitude que vão encontrar em La Paz.

Gustavo Campanharo, Rômulo e Lucas Ramos continuam machucados. Além disso, o zagueiro experiente Rodrigo Moledo está suspenso por doping e completa a lista de desfalques para o técnico Eduardo Coudet nesta terça-feira. O atacante Enner Valencia, principal contratação do time na última janela de transferências, deve começar entre os titulares, enquanto Luiz Adriano deve ficar como opção no banco de reservas.

Por outro lado, os bolivianos garantiram a classificação para as quartas de final após eliminar o Athletico, atual vice-campeão da Libertadores. Ao mesmo tempo, o técnico Beñat San José terá todos seus jogadores à disposição. Pato Rodríguez, um dos destaques da equipe, está confirmado para a partida em La Paz.

Bolívar x Internacional

Quartas de final da Libertadores (jogo de ida)

Data e horário: terça-feira, 22/08/2023, às 19h (de Brasília)

Local: estádio Hernando Siles, em La Paz, La Paz, na Bolívia

Bolívar: Lampe; Bentaberry, Nicolás Ferreyra, José Sagredo, Bejarano; Villamil, Justiniano, Pato Rodríguez, Francisco Costa e Bruno Sávio; Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Internacional: Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Onde assistir: Paramount+

