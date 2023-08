Pedro completa 200 jogos pelo Flamengo; veja números

Apesar de ter sido reserva e passado em branco na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, no último domingo (20), o atacante Pedro tem algo a comemorar. Afinal, ele chegou ao jogo 200 pelo Flamengo, com bons números. Até aqui, o camisa 9 do Fla soma 126 vitórias, 38 empates e 36 derrotas.

Pedro chegou ao Flamengo em janeiro de 2020, inicialmente emprestado e depois vendido pela Fiorentina (ITA). Assim, ele conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado, além de dois cariocas, o Brasileiro de 2020, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Pedro tem 97 gols pelo Flamengo, ou seja, uma média de quase 0,5 gol/jogo. No somatório do Século XXI, ele está atrás apenas de Gabigol, que soma 153, mas tem um ano a mais na Gávea. O ano mais goleador do camisa 9 pelo Fla foi justamente em 2022, com 29 bolas na rede. Além disso, são 27 em 2023, contra 23 em 2020 e 18 na temporada retrasada.

Com ou sem Pedro como titular, o Flamengo volta a campo neste sábado (26), quando recebe o Internacional, às 18h30, pela 21ª rodada do Brasileirão, a segunda do returno. O Fla está em terceiro lugar, com 35 pontos, dois atrás do Palmeiras e a 13 do líder Botafogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.