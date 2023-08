Capitão, João Ramos festeja título gaúcho sub-20 pelo Grêmio: ‘Fizemos história’

O Grêmio sagrou-se campeão gaúcho sub-20 pela primeira vez desde 2014. Afinal, voltou a vencer o Juventude, desta vez por 1 a 0 no último domingo (20). Na primeira partida da decisão, o Imortal já havia goleado por 5 a 2 em Caxias do Sul.

A conquista do título teve um outro sabor especial. Isso porque veio de forma invicta, com 12 vitórias e um empate. Foram, aliás, 43 gols a favor e apenas oito sofridos.

“Esse título representa muito pro clube e pra nós. Um clube com o tamanho e a tradição do Grêmio não pode ficar tanto tempo sem ganhar um título estadual. Portanto, fizemos história. Ano passado algumas coisas nos atrapalharam, mas esse ano o grupo estava muito focado, porque esse era nosso principal objetivo no ano”, afirmou o zagueiro João Ramos.

Capitão na maioria das partidas, incluindo as duas da final, o defensor atuou em oito jogos no Estadual e anotou um gol. Responsável por erguer a taça, o atleta de 20 anos tentou descrever a conquista.

“Sentimento inexplicável, poucas sensações na vida são melhores que levantar uma taça”, disse.

Para o restante do ano, o time sub-20 terá pela frente a Copa FGF e a Copa do Brasil Sub-20. Na primeira fase do torneio nacional, os gremistas eliminaram o maior rival, o Internacional, em pleno Beira-Rio. Sem pestanejar, o zagueiro resumiu o objetivo da equipe tricolor neste segundo semestre de 2023.

“Vamos seguir trabalhando firme para levantar as duas taças”, concluiu.

O próximo compromisso do Grêmio será no próximo domingo (27), às 15h (de Brasília), contra o Pelotas, pela Copa FGF.

