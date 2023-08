David Neres está na mira de clube da Rússia

O Zenit, da Rússia, está interessado na contratação do brasileiro David Neres, que pertence ao Benfica. Após a venda de Malcom para o Al-Hilal, mesmo clube que contratou Neymar, os russos querem um substituto para o ataque e de acordo com informações do jornal português ‘A Bola’, o jogador de 26 anos é o principal alvo do clube.

Ao mesmo tempo, o fato de David Neres estar sendo reserva no Benfica pode ajudar em uma possível transferência. O brasileiro perdeu espaço no time comandado pelo técnico Roger Schmidt desde a chegada do argentino Di María. No entanto, o Benfica não está disposto a deixar David Neres sair.

Até o momento, o Zenit não fez uma proposta oficial, mas a imprensa portuguesa adianta que o clube russo pretende oferecer uma quantia acima de 40 milhões de euros para o Benfica e também para o jogador. Neres tem contrato com o clube português até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Além disso, o atacante teve grandes atuações na temporada 2022/23. Ao todo, o brasileiro marcou 12 gols e deu 15 assistências em 48 jogos pelos Encarnados.

