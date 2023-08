Corinthians vai prestar homenagens a torcedores mortos antes de jogo na Argentina

O Corinthians vai prestar homenagens aos sete torcedores que morreram no acidente de ônibus no fim de semana. O clube conseguiu o aval da Conmebol para a ação desta terça-feira, contra o Estudiantes (ARG), na Argentina, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A informação é do “ge”.

O Corinthians ainda trabalha em sigilo em relação às homenagens para os torcedores. A Conmebol, citada anteriormente, precisa ser avisada por conta do rígido protocolo em jogos da entidade.

Nove torcedores do Corinthians seguem internados

O acidente que vitimou sete torcedores do Corinthians aconteceu no último domingo após o empate com o Cruzeiro, no Mineirão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 43 pessoas estavam no veículo que capotou na rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, na Grande BH.

Nove torcedores ainda seguem internados. O caso mais grave, aliás, é o do motorista, que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com informações da concessionária que administra o trecho, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando estava em uma curva, bateu contra um barranco e capotou.

“Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus já capotou”, afirmou uma sobrevivente, que não quis se identificar.

O Corinthians se colocou à disposição dos familiares das vítimas para pagar as despesas de traslado e funeral. A diretoria calcula que já gastou R$ 50 mil.

