Botafogo empresta jovem zagueiro ao Tondela, de Portugal

O Botafogo emprestou o zagueiro Lucas Mezenga, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Bruno Lage. Contratado em 2019 junto ao Nova Iguaçu, ele vai defender o Tondela, da Segunda Divisão de Portugal, até junho de 2024.

Mezenga tem 13 jogos como profissional e, nesta temporada, só entrou em campo no início do Carioca, quando o Glorioso escalou um time sub-23. No setor, ele tinha a concorrência dos titulares Adryelson e Cuesta, além de Philipe Sampaio e Sousa, que voltou de empréstimo.

Além deles, o angolano Bastos, ex-Lazio e Al Ahli, já acertou com a SAF e será integrado ao elenco assim que for finalizada a burocracia para seu visto de trabalho. A expectativa é de que isso ocorra ainda esta semana.