Com três gols em 15 minutos, Tiago Orobó é artilheiro na Coreia

O atacante brasileiro Tiago Orobó, do Daejeon Citizen, da Coreia do Sul, viveu um fim de semana espetacular. Pelo Campeonato Coreano, ele marcou três gols em apenas 15 minutos, na derrota de seu time para o Pohang Steelers, por 4 a 3. Os gols saíram aos 36, 39 e 51 minutos do segundo tempo, buscando um empate após o time sair perdendo por 3 a 0. No entanto, o time levou o quarto gol no último lance do jogo.

“Fico muito feliz pelo momento que venho vivendo na Coreia do Sul, é um país acolhedor. Me sinto muito bem e, com certeza, isso é importante para o bom desempenho. Estou feliz também pelos três gols, é uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais em 15 minutos. Infelizmente, sofremos um gol no finalzinho e não conseguimos conquistar um ponto importante na luta pela vaga no G6″, disse ele.

Mesmo assim, Tiago Orobó é agora o artilheiro isolado da K-League, com 12 gols, sendo cinco deles nos últimos dois jogos. Ex-jogador de América-RN, Fortaleza e Ponte Preta, ele ainda falou sobre a boa fase e disse, ademais, que espera terminar com o goleador da competição:

“A artilharia está muito disputada e fico muito feliz por estar na liderança. Trabalho todos os dias com o pensamento de evoluir e sempre ajudar o Daejeon. O momento é bom, mas sei que preciso seguir trabalhando para seguir marcando gols e me manter bem na tabela de artilharia. Minha expectativa é ser o artilheiro do campeonato e ajudar o Daejeon na busca pelos objetivos”.

