Em noite de golaços, Goiás e Athletico empatam na Serrinha

Com um golaço para cada lado e um em cada tempo, Goiás e Athletico-PR empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (21), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. A partida, que encerrou a 20ª rodada do Brasileirão, começou com gol de Vitor Roque para os visitantes e terminou com pintura de Alesson para os donos da casa.

O Goiás começou melhor, fazendo valer o seu mando de campo. Aos 9, Marcelo de Lima Henrique viu mão de Cacá e deu pênalti para os donos da casa, mas voltou atrás após ida ao VAR. Ele entendeu que primeiro a bola bateu na perna do defensor, o que invalida a marcação. Mesmo assim, o Goiás seguiu melhor e teve boa chegada com Guilherme Marques.

No entanto, o Athletico-PR foi crescendo na partida e teve boas chegadas com Fernandinho e Canobbio. Mas quem abriu o placar foi Vitor Roque. Vice-artilheiro do Brasileirão, agora com nove gols, ele acertou um lindo chute da entrada da área.

Na segunda etapa, o Goiás foi melhor por mais tempo, quase do início ao fim. Assim, o Esmeraldino finalizou mais, e a insistência deu certo. Aos 35, Alesson, assim como Vitor Roque, arriscou de fora da área e acertou um chute de rara felicidade. Nos minutos finais, os mandantes apertaram demais, mas não conseguiram marcar.

Próximos compromissos

Já eliminadas da Copa do Brasil e das competições internacionais, Goiás e Athletico-PR focam só no Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino agora pega o Corinthians, fora de casa, no próximo sábado (26), às 21h. Já o Furacão medirá forças com o Fluminense, no domingo (27), às 18h30, na Arena da Baixada.

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 21/8/2023, (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Edu, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Raphael Guzzo – Intervalo), Morelli e Guilherme Marques (Palacios, aos 31’/2ºT) ; Allano (Vinicius, aos 16’/2ºT) , João Magno e Anderson Oliveira (Alesson, aos 16’/2ºT) Técnico: Armando Evangelista

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven (Madson, aos 27’/2ºT) , Cacá, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho e Vidal (Zapelli, aos 17’/2ºT) ; Canobbio, Cuello (Hugo Moura, aos 37’/2ºT) e Vitor Roque (Pablo, aos 37’/2ºT) . Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Vitor Roque, aos 38’/1ºT (0-1) e Alesson, aos 35’/2ºT (1-1)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Fernandinho e Vidal (CAP)

