Eliminatórias: Arena Pantanal receberá jogo da Seleção contra a Venezuela

O Brasil fará sua estreia nas Eliminatórias da América do Sul no dia 8 de setembro, diante da Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém. Quatro dias depois, o desafio será em Lima contra a seleção do Peru.

Para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México, as Eliminatórias sul-americanas classificarão diretamente seis seleções, com o sétimo colocado indo para a repescagem. Ao todo, são dez países na disputa.

