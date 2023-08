Treinador do Deportivo Pereira elogia Abel e coloca Palmeiras como favorito

Dono da melhor campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras chega como favorito para os confrontos contra o Deportivo Pereira (COL) nas quartas de final. Pelo menos é assim que enxerga o treinador do time colombiano, Alejandro Restrepo.

Em entrevista ao site “Nosso Palestra”, o técnico, de 41 anos, ainda fez elogios a Abel Ferreira, a quem classificou como “estrategista, líder e coach”.

“O vemos como um treinador jovem e moderno que certamente veio com novas ideias. Respeitamos sua carreira e sua jornada como um estrategista, líder e coach. Fazemos parte de um grupo de treinadores que a cada dia cresce mais em conceitos e conhecimento do jogo independente de idade ou nacionalidade”, disse o colombiano, que ainda emendou:

“Palmeiras tem uma equipe que se caracteriza pela qualidade dos seus jogadores e pela ideia clara que se dá pela continuidade do treinador e pelo seu conhecimento do jogo. Devemos planejar um jogo inteligente e identificar os diferentes momentos dele para também sermos protagonistas”, disse.

O Palmeiras, que chegou na tarde desta segunda-feira (21) na Colômbia, encara o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília). A partida de volta, no Allianz Parque, vai acontecer no próximo dia 30, também no mesmo horário.

“Pereira tem feito seu trabalho na competição com humildade e muito esforço. Esperamos ser um grande rival que compete com concentração e empenho. É o que tem feito para encontrar um lugar nos quatro melhores da América”, completou o treinador.

