Atleticano sem Wi-Fi inaugura estádio no “Uai-Vai”, sô

Ê, Galo! Mais uma vez, o Atlético foi reflexo de uma temporada distante de tudo que o torcedor esperou para 2023. O último revés foi a derrota por 1 a 0 para o Vasco, que tentava se reerguer na tabela, diante de um Maracanã lotado, com mais de 50 mil espectadores.

O reflexo do espelho Alvinegro é de um ano de afastamento e de comunicação sem sintonia dos seus líderes e gestores. Na semana do primeiro jogo oficial da sua tão sonhada casa, mais uma vez, o apelo será de apaziguar a raiva temporal do seu torcedor apaixonado para fazê-lo mudar o cenário. Abusar da função emotiva, dos vídeos de momentos marcantes, encher de musicalidade, tudo isso precisará ser maior que o contexto do momento. É hora do bom editor.

No contexto do jogo, a inauguração do novo Terreiro terá o Santos de Pelé contra o Atlético de Dondinho, pai do craque, que não seguiu sua promissora carreira devido a uma lesão que o fez abandonar o sonho. Assim, no ano do Brasileirão que homenageia o Rei do Futebol, um adversário da grandeza do Santos enobrece o palco.

Ateticano ansioso com o jogo em sua Arena

No entanto, o Peixe não encanta. Afinal, está na zona de rebaixamento, na 17ª posição com 21 pontos. Mas, como contrapeso, venceu o Grêmio na última rodada por 2 a 1 com boa partida de Soteldo. O Galo tem rendimento pífio no comando de Luiz Felipe Scolari. São 28,2% de aproveitamento em 13 jogos com: 2 vitórias; 5 empates; 6 derrotas; 9 gols feitos e 12 gols sofridos.

Será nesse retrato, acreditando na alta umidade relativa do ar, na “atmosfera” favorável, na superstição, na fé, no grito da torcida e em tudo que transcende que o Galo começará oficialmente sua história na Arena MRV. A conexão que não há no clube hoje e é replicada em campo, precisará do invisível aos olhos e de muita boa vontade do criador para começar uma nova história com tão pouco futebol apresentado, apesar de Hulk tudo tentar. Tá tudo muito dis-tan-te! Tem alguém aí?!

Se não der na bola, será no Blacktooth da Massa. Se não tiver Wi-Fi, será no gogó da Galoucura ou no “Uai-Vai”, sô. Enfim, vai começar um novo capítulo da história do Galo e sem atitude não dá para seguir, com gente morna não vira, não orna.

Vê aí se conectou, Zé!

Galo, som, sol e sal é fundamental

