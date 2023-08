Campeãs mundiais, espanholas são recebidas com festa e desfilam em Madri

A conquista inédita da Copa do Mundo Feminina no último domingo deixou a Espanha em festa. As jogadoras da seleção chegaram ao país sob grande entusiasmo da torcida. Com direito a desfile em carro aberto, o troféu foi exibido para os fãs no trajeto que teve como desfecho a Explanada Puente del Rey, em Madri.

Ainda antes da chegada das campeãs mundiais ao local, a aglomeração de torcedores portando bandeiras da Espanha, assim como inúmeros cartazes exaltando o feito das atletas.

Olga Carmona, autora do gol do título sobre a Inglaterra, recebeu a aclamação da torcida no palco preparado para a homenagem às campeãs. A jogadora sofreu a perda do pai no dia anterior à final. Entretanto, por escolha da família, só tomou conhecimento da informação após o jogo decisivo.

“Aqui temos a estrela que tanto desejávamos, não só a que levamos agora no peito mas todas aquelas que estão no céu e que nos acompanharam”, declarou Olga.