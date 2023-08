Renato pode vetar folga no Grêmio durante a data Fifa

O técnico Renato Gaúcho poderá vetar a folga dos jogadores do Grêmio durante a data Fifa, em setembro. E o motivo são os maus resultados recentes. Neste domingo (20), aliás, o Tricolor Gaúcho perdeu de virada para o Santos por 2 a 1, o que irritou bastante o treinador gremista, que ameaçou cortar o descanso dos atletas.

Após o jogo, Renato não poupou na bronca aos jogadores. E, inclusive, estendeu o recado que deu a eles até a coletiva. Assim, o treinador demonstrou seu descontentamento com a derrota, especialmente com o segundo gol, marcado por Julio Furch, já aos 45 minutos do segundo tempo.

” Estou muito chateado pelo segundo gol que tomamos. Eles (jogadores) vão ouvir muito a semana toda. Assim como sou cobrado, eu os cobro também, e não vão ter paz. Vai ter a parada da data Fifa, aí eu digo. Prestem atenção: querem folga? Então estejam lá em cima na tabela. Eu não vou para o Rio de Janeiro, mas vocês também não vão para lugar nenhum. Parem de dar mole”, esbravejou.

