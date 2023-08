Muricy Ramalho diz por que Flamengo é o favorito na final da Copa do Brasil

O atual coordenador técnico do São Paulo e ídolo, Muricy Ramalho comentou sobre a decisão da Copa do Brasil que será contra o Flamengo, no mês de setembro.

Em entrevista ao “Canal do Nilson Cesar”, o ex-treinador destacou a discrepância financeira atual entre os clubes e disse que o rubro-negro é o favorito.

“Se a gente levar para o lado que hoje se leva muito, que é o financeiro, o Flamengo é favorito, mas tem que respeitar nossa camisa, ela é muito pesada também”, disse Muricy Ramalho.

Mesmo com o apontamento pelo lado financeiro, Muricy elogiou a comissão técnica tricolor e ressaltou a força da camisa.

“Nós fizemos um jogo lá no Maracanã de igual pra igual, não ganhamos porque é difícil entender se foi pênalti de verdade. A vantagem é que nosso time está muito bem treinado. O lado financeiro dos clubes a diferença é gigante. A gente tem que pensar grande também, de camisa nosso time é muito forte também”, completou.

Datas das finais da Copa do Brasil

A CBF definiu no calendário os dias 17 (ida) e 24 (volta) de setembro para os confrontos entre os times. A entidade ainda vai sortear os mandos de campo.

Premiação da Copa do Brasil

O campeão da Copa do Brasil fatura R$ 70 milhões. O vice-campeão soma R$ 30 milhões.

