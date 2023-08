Série C: São Bernardo vence no finzinho e só depende de si para avançar

Com um gol de pênalti no último minuto de jogo, o São Bernardo venceu por 1 a 0 o Ypiranga-RS na noite desta segunda-feira (21/8), no Estádio 1º de Maio, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. João Carlos converteu a cobrança que devolveu o time do ABC Paulista ao G8 a uma rodada para o fim da fase de classificação.

O resultado positivo leva o Tigre a 28 pontos, agora em oitavo na tabela. Por outro lado, os gaúchos estacionam em 22 pontos, na 12ª posição, e não têm mais chances de classificação.

Na próxima rodada, o São Bernardo vai ao Recife dependendo apenas de suas forças para avançar. No sábado, o time aurinegro enfrenta o Náutico em confronto direto, já que os pernambucanos aparecem logo atrás na tabela com 26 pontos, em nono lugar. Portanto, uma vitória em casa permite ao Timbu ultrapassar o rival.

Já o Ypiranga se despede da Terceirona em seus domínios, no Colosso da Lagoa, diante do já classificado Botafogo-PB. Na última rodada, São José-RS (28 pontos), São Bernardo (28), Náutico (26), Confiança (25) disputam as duas últimas vagas para a segunda fase.

América-RN empata e decide rebaixamento fora de casa

No outro jogo da noite, o América-RN frustrou os 21 mil torcedores que compareceram a Arena das Dunas. Afinal, não conseguiu furar o ferrolho da Aparecidense e ficou no empate sem gols. Portanto, o Alvirrubro precisará derrotar o Floresta fora de casa na última rodada para continuar na Série C em 2024.

O time potiguar chegou a 19 pontos, na 18ª colocação. Já a equipe goiana, sem correr risco de rebaixamento, soma 22 pontos, em 13º lugar. Na rodada final, o América visita o Floresta no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e precisa vencer a qualquer custo Ao Floresta, a vantagem do empate. A Aparecidense, por sua vez, recebe o Volta Redonda no Estádio Aníbal de Toledo.

