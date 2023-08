São Paulo liga alerta com ‘má fase’ no Brasileirão

O São Paulo pode estar empolgado com a campanha nas copas, mas ainda precisa se preocupar com o Brasileirão. Após empatar sem gols com o Botafogo no domingo (20), no Morumbi, pela 20° rodada da competição, o Tricolor se viu mais distante da zona de classificação para a próxima Libertadores.

São cinco jogos sem vencer, com três empates e duas derrotas na competição. A última vitória na competição foi a goleada por 4 a 1 sobre o Santos, no dia 16 de julho. De lá para cá, o time do Morumbi empatou com Botafogo, Flamengo e Bahia e perdeu de Atlético-MG e Cuiabá. Com os resultados, o Tricolor estacionou na 10° posição, com 28 pontos e se complicou na briga pelo G-6.

“O Brasileiro é um campeonato muito difícil. A partir do momento que você não consegue vencer, obviamente isso acaba incomodando. Mas não vencer tendo desempenho é completamente diferente. Tendo o desempenho, você sabe exatamente quais pontos precisa atacar para voltar a ter resultados”, disse Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival, após o jogo contra o Botafogo.

São Paulo foca nas Copas

A prioridade do Tricolor são as Copas do Brasil, da qual é finalista, e Sul-Americana, na qual está nas quartas de final. Os campeões das duas competições têm vaga direta na fase de grupos de 2024. Mas caso o São Paulo não vença uma dessas competições, uma vaga para a próxima Libertadores pode ficar mais complicado.

Por enquanto, via Brasileirão, os seis primeiros colocados vão à competição continental. Os quatro primeiros direto para a fase de grupos, e os outros dois para as fases prévias. Dependendo dos resultados da Copa do Brasil, Sul-Americana e da própria Libertadores, essas vagas podem aumentar.

