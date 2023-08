Flamengo inicia conversas para renovar com Fabrício Bruno

A diretoria do Flamengo iniciou conversas com o estafe de Fabrício Bruno para renovar o contrato do jogador. Atualmente, o zagueiro tem vínculo com o clube carioca até dezembro de 2025. Entretanto, o tempo do acordo entre as partes não é o problema. Afinal, o Mais Querido deve oferecer, nos próximos dias, uma valorização salarial para o defensor.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, Fabrício Bruno tem um salário considerado “defasado” no elenco rubro-negro. Assim, o camisa 15 tem vencimentos inferiores aos de Rodrigo Caio e Pablo, companheiros de posição que não jogam com a mesma frequência que ele.

Assim, alinhada com a valorização contratual, a ideia é que a diretoria do Flamengo ofereça mais dois anos de contrato para Fabrício Bruno. Dessa forma, o vínculo do zagueiro iria até dezembro de 2027.

Interesse de clubes árabes também é um dos motivos pela renovação

Com grandes atuações nesta temporada, Fabrício Bruno vem despertando interesses de clubes do exterior. O mercado do futebol árabe é um que tem o jogador no radar. Afinal, nas últimas semanas, o zagueiro se tornou alvo de sondagens árabes.

Números de Fabrício Bruno nesta temporada

Fabrício Bruno é o jogador do Flamengo que tem mais minutagem nesta temporada. Titular, ele disputou 45 jogos até o momento, com três gols marcados e duas assistências. Na temporada anterior, o defensor entrou em campo em 28 jogos.