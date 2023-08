O Palmeiras se prepara para encarar o Deportivo Pereira, nesta quarta-feira (23), às 21h30, na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. E será a primeira vez que o país vai receber o Verdão na era ”Abel Ferreira”. O aproveitamento fora de casa, na competição continental, é quase perfeito.

Sob o comando da comissão de Abel Ferreira, o Verdão fez 15 jogos fora do país na Libertadores. São 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O único revés aconteceu na edição do ano passado. O Palmeiras perdeu para o Athletico Paranaense por 1 a 0, em Curitiba. No Allianz Parque, o Alviverde não conseguiu inverter o placar, empatando em 2 a 2 e eliminado da competição.

Dos dez países que disputam a Libertadores, a Colômbia é o único que ainda não tinha recebido o Palmeiras nesta sequência em que passou a empilhar recordes e foi bicampeão. O dado curioso é que Abel Ferreira ainda não duelou contra equipes uruguaias, mas já jogou em Montevidéu e foi campeão: contra o Flamengo, na decisão de 2021.

Aliás, o último embate que o clube alviverde teve com um time colombiano, em mata-matas, foi na campanha da Libertadores de 2019, ainda sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Na ocasião, o Palmeiras enfrentou o Junior Barranquilla duas vezes na fase de grupos, vencendo os dois jogos. Contudo, as partidas aconteceram na fase de grupo.

Além disso, o Verdão não joga contra uma equipe colombiana, na Libertadores, há 24 anos. A última vez aconteceu em 1999, na histórica final contra o Deportivo Cali, encontro que terminou o primeiro título continental para o Palmeiras.

Palmeiras em busca de mais uma semifinal

Agora, Abel Ferreira e companhia colocará à prova seu aproveitamento quase perfeito fora de casa, para abrir vantagem nas quartas de final. Aliás, o jogo de volta está marcado para quarta-feira que vem (30), no Allianz Parque. O Verdão busca chegar pela quarta vez seguida na fase semifinal da Libertadores.

