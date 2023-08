Corinthians registra déficit de R$ 40 milhões no primeiro semestre

O Corinthians divulgou seu balanço financeiro do primeiro semestre, na segunda-feira (21), e registrou um déficit de R$ 39,5 milhões no período de janeiro a junho. Os dados foram apresentados ao Conselho de Orientação e aos demais órgãos do clube, que aprovaram o balanço.

Curiosamente, no futebol, o Corinthians apresentou um superávit de R$ 18,8 milhões. A principal fonte de recursos do primeiro semestre foram os direitos de transmissão de TV (R$ 164,7 milhões). Em seguida, as vendas, empréstimos e mecanismo de solidariedade, que renderam R$73,2 milhões.

Além disso, o dinheiro de algumas negociações recentes ainda não caíram nos cofres do Timão. Afinal, o Corinthians ainda não recebeu o dinheiro da venda do atacante Róger Guedes, para o Al-Rayyan, do Catar, além da saída de Adson, para o Nantes, da França.

A receita bruta do Corinthians com futebol no primeiro semestre, com a dedução de impostos, foi de R$ 342,8 milhões. Já as despesas representaram R$ 306 milhões, o que gerou o superávit de R$ 18,8 milhões no futebol. As demais despesas do clube, porém, geraram déficit de R$ 58,4 milhões.

Assim, o Timão fechou o semestre com um déficit de R$39,5 milhões. Contudo, há a expectativa do segundo semestre terminar em superávit. Isso porque as principais receitas com cotas de TV e patrocínio chegam apenas à segunda metade do ano. Além disso, o Corinthians tem a expectativa de ganhar dinheiro com as premiações das competições, principalmente da Sul-Americana.

