Guardiola realiza cirurgia e desfalca Manchester City na temporada

O Manchester City anunciou nesta terça-feira (22) que Guardiola precisou realizar uma cirurgia nas costas. O treinador vinha sentindo um incômodo na região há bastante tempo e teve que fazer uma operação de emergência. O técnico precisará ser desfalque do Manchester City nas próximas semanas e só retornará aos trabalhos em setembro.

O procedimento aconteceu na Espanha e foi bem sucedido. Guardiola, aliás, está se recuperando em Barcelona, cidade em que morou boa parte da vida. Enquanto se recupera da cirurgia, Juanma Lillo comandará os jogadores do Manchester City nas próximas partidas e ficará responsável pelos treinamentos.

“Pep Guardiola precisou realizar uma operação por conta de um problema nas costas. Todos no Manchester City desejamos uma rápida recuperação ao Pep e esperamos vê-lo de volta ao Manchester em breve”, publicou Manchester City nas redes sociais.

Situação de Guardiola

O clube afirmou que Guardiola só deve retornar para beira do gramado depois do período de Data Fifa, que acontece ao longo da primeira quinzena de setembro. O treinador, portanto, será desfalque do Manchester City em duas rodadas da Premier League. A equipe inglesa jogará contra Sheffield United e Fulham durante este período.

A competição, enfim, iniciou na segunda semana de agosto. A equipe inglesa venceu Burnley e Newcastle nos dois primeiros jogos e está na segunda colocação. A expectativa é por mais uma campanha competitiva nesta temporada. O clube, afinal, conquistou os títulos das últimas três edições do campeonato.

Guardiola chegou ao Manchester City em fevereiro de 2016. O treinador conquistou cinco Premier Leagues, quatro Copas Inglesas, duas Supercopas da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e uma Champions League. O contrato do técnico no clube é válido até 2025.

