Ativo no mercado, Santos tem mais três dias para registrar reforços

Um dos times que mais se movimentaram nesta janela de transferência, o Santos segue olhando o mercado através de peças de reposição. Contudo, o Peixe tem um prazo limite. Isso porque o Alvinegro Praiano tem apenas mais três dias para inscrever reforços no Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda, o Peixe anunciou a contratação do lateral-direito Júnior Caiçara, o sétimo reforço do meio da temporada. Entretanto, o Peixe ainda sonha com novas aquisições, mas tem apenas até o dia 25 para registrar novos jogadores. Mesmo com o regulamento da CBF permitindo trocas na lista até o dia 15 de setembro.

Para inscrever um novo atleta no torneio nacional, o prazo é até o dia 25 de agosto. A data do dia 15 de setembro é apenas para trocar jogadores já inscritos no BID. O registro pode até aparecer depois, mas é necessário entrar no sistema até o fim do dia, em agosto.

Nesta segunda-feira (21), o Santos anunciou a contratação do lateral-direito Junior Caiçara. Além disso, o Peixe já havia acertado as chegadas do zagueiro Basso, o lateral Dodô, os volantes Jean Lucas e Tomás Rincón, o meia Nonato e o atacante Furch. Contudo, o Alvinegro Praiano ainda monitora o mercado e sonha com a chegada de um atacante de velocidade, que possa atuar pelos lados do campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.