Maracanã fecha por tempo indeterminado a partir de domingo (27)

Criticado por conta de seu gramado, o Maracanã fechará as portas por prazo indeterminado. Sendo assim, o estádio ficará interditado após a partida entre Flamengo e Internacional, neste sábado (26), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, porém, na quinta-feira (24), Fluminense e Olimpia (PAR) se chocam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Em comunicado oficial sobre o processo de recuperação do gramado, a administração do Maracanã diz que o estádio “ficará sem atividades após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho”.

Palco da final desta edição da Libertadores, em 4 de novembro, o Maracanã também tem a previsão de jogos importantes em setembro. Afinal, no dia 17 ou 24 do próximo mês, o Flamengo mandará um dos jogos da final da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

Além disso, em outubro, se passar pelo Olimpia, o Fluminense também teria uma partida como mandante, pela semifinal da Copa Libertadores.

No último domingo (20), 14 horas após o Fluminense receber o América-MG, o Vasco, autorizado pela Justiça, enfrentou o Atlético no Maracanã. Durante o jogo, as chuvas prejudicaram o estado do gramado, que, encharcado, teve a formação de poças dentro da área dos goleiros.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.