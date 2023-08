São Paulo busca primeira vitória sobre a LDU, em Quito

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (24), às 19h, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Este será o quinto encontro entre as equipes e com uma curiosidade: os mandantes sempre venceram os confrontos. Assim, o Tricolor viaja para buscar sua primeira vitória em Quito na sua história.

Aliás, nas duas vezes em que o São Paulo foi à capital equatoriana para enfrentar a LDU, saiu com duras derrotas. Na última vez que se encontraram, os donos da casa venceram por um 4 a 2, pela fase de grupos da Libertadores de 2020. O resultado praticamente selou o destino do Tricolor Paulista, que seria eliminado de forma precoce na competição continental.

O outro embate aconteceu na fase de grupos da Libertadores de 2004. O São Paulo subiu até a altitude de 2.800 metros de Quito e acabou derrotado por 3 a 0 para a LDU. Aliás, aquele time carregava grandes nomes, como Rogério Ceni, Cicinho, Luís Fabiano e Grafite.

Contudo, nestes confrontos, o São Paulo venceu a LDU no Morumbi, sendo por 1 a 0, em 2004, além de um grande 3 a 0, em 2020.

Agora em 2023, as equipes se enfrentam pela primeira vez em um duelo de mata-mata com o Tricolor procurando abrir vantagem para o jogo no Morumbi. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira (31), às 19h. Aliás, o São Paulo vai poder contar com o atacante Lucas Moura e o meia James Rodríguez para o embate contra os equatorianos.

