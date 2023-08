Liverpool sinaliza proposta por André, mas Fluminense recusa

O Liverpool está interessado na contratação de André e sinalizou com uma proposta por cerca de 30 milhões de euros (R$ 162 milhões). O Fluminense, no entanto, quer mantê-lo nas Laranjeiras para sequência da temporada. O volante, portanto, deve permanecer no clube em 2023. A informação é do “ge”.

O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores e sonha em ser campeão. O volante, afinal, é um dos pilares da equipe tricolor nesta temporada e seria um desfalque de peso na fase decisiva da competição. O jogador tem somente 22 anos e vem atraindo olhares do futebol europeu nos últimos meses.

LEIA MAIS: Fluminense tem retrospecto positivo e preocupante contra paraguaios na Libertadores

Situação de André

Os dirigentes ingleses iniciaram as negociações no começo de agosto. O objetivo do clube é contratar André para vaga de Fabinho, também revelado pelas categorias de base do Fluminense. O volante, contudo, é muito bem quisto por Fernando Diniz, que não aceita perdê-lo neste momento.

O treinador, inclusive, convocou André para duas rodadas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os jogos serão disputados contra Bolívia e Peru, ambos em setembro. Fernando Diniz, afinal, será técnico do Brasil por um ano e fez sua primeira convocação na última sexta-feira (18).

André estreou profissionalmente pelo Fluminense no fim de 2020. O volante, no entanto, só adquiriu sequência no time principal depois da chegada de Marcão, em 2021. O jogador, assim, participou da conquista dos últimos dois Estaduais e tem mostrado muita personalidade desde então.

O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (24), diante do Olímpia, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Com André em campo, os jogadores tricolores vão em busca de um bom resultado no Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.