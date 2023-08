Bolivar/BOL x Internacional , AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’ a partir das 17h30

Começa nesta terça-feira (22/8), com o duelo entre Bolívar e Internacional, a fase de quartas de final da Libertadores-2023. O jogo será no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 19h (de Brasília). O time boliviano vem fazendo boa campanha e, em casa, é muito forte. Mas o Colorado espera trazer um bom resultado da altitude para a volta, em Porto Alegre. E, para acompanhar esta partida, não deixe de conferir a transmissão raiz da “Voz do Esporte”. Ela começa a sua cobertura a partir das 17h30. O jogo tem a narração de Christian Rafael.