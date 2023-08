Do gol olímpico a Pelé: veja curiosidades dos 125 anos de história do Vasco

Em 125 anos de história, o Vasco colecionou grandes momentos, seja no futebol, no remo (sua origem) e na parte social. Em celebração a mais um aniversário do clube, o Jogada10 preparou uma galeria especial com curiosidades que mostram a grandeza do Cruz-Maltino.

Clique no link para ver como o Vasco foi da luta contra o racismo, à invenção do gol olímpico e à relação de paixão com Pelé, o atleta do século XX. Aliás, sem esquecer de outro idolo, Roberto Dinamite, que estabeleceu recordes praticamente inalcansáveis atuando pelo time.

GALERIA: 10 curiosidades sobre história do Vasco

A post shared by Vasco (@vascodagama)

