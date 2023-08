Saiba quando Neymar deve, enfim, estrear pelo Al-Hilal

Neymar realizou exames médicos e assinou contrato com Al-Hilal, mas ainda deve demorar para estrear. O atacante, afinal, está com duas lesões na coxa direita e precisará de um mês para se recuperar. A informação é do jornal português “Record”.

O astro, assim, só deve retornar aos gramados na segunda quinzena de setembro. As lesões aconteceram no músculo femoral da perna direita. O craque realizará uma ressonância magnética na próxima semana para saber mais detalhes da situação.

Lesão de Neymar

O Al-Hilal fez um comunicado oficial no último domingo (20) e afirmou que Neymar estava passando por “dores musculares”. O técnico Jorge Jesus, inclusive, questionou a convocação do atacante para os dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

As partidas do Brasil estão marcadas para os dias 9 e 12 de setembro, justamente no período de recuperação de Neymar. A CBF também está monitorando a situação do atacante no clube saudita, mas não deve se pronunciar por enquanto.

Neymar vinha treinando normalmente pelo PSG e participou da reta final da temporada passada. O atacante, inclusive, esteve presente no último amistoso da equipe francesa na Ásia e marcou dois gols em campo.

O craque, enfim, será desfalque do Al-Hilal nas próximas rodadas do Campeonato Saudita. O time disputou apenas duas partidas na competição e está na quarta colocação com quatro pontos conquistados.

