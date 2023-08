Rony recebe sondagem de quatro clubes da Arábia Saudita

O Palmeiras vem buscando manter o seu plantel, mas tem uma forte concorrência do futebol árabe. Isso porque, nos últimos dias, o atacante Rony recebeu sondagens de quatro clubes do Oriente Médio. Nenhuma proposta formal chegou ao Verdão, mas o interesse foi confirmado pelo empresário do jogador, Hércules Júnior.

“A visibilidade na vida do Rony reflete na vida de todos. Eu não posso abrir mais coisas, pois devo muito ao Palmeiras. O que eu posso dizer é que o Rony tem propostas, não só uma, mas mais de quatro clubes da Arábia Saudita, que querem o Rony. Não posso falar mais”, disse Hércules, para a Rádio Liberal FM.

Apesar do interesse, o Palmeiras deve manter o atacante no elenco. O atleta é nome de confiança do técnico Abel Ferreira. Além disso, houve uma promessa da presidente do clube, Leila Pereira, que não venderia nenhum titular até o final desta temporada. O objetivo é manter seus principais atletas para buscar o tetracampeonato da Libertadores.

Neste ano, Rony já esteve vinculado a um time do Qatar. A equipe do Oriente Médio chegou a oferecer R$ 85 milhões pelo atacante, mas rejeitada pelo Alviverde.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e tem a plena confiança de Abel Ferreira. É o artilheiro da equipe na temporada, motivo pelo qual o treinador português não cogita a possibilidade de perdê-lo antes do encerramento do Brasileirão. Além disso o Verdão renovou o contrato do atacante no ano passado. Assim, o vínculo encerrará somente em dezembro de 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.