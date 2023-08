Namorada de Neymar vai a restaurante saudita que serve ‘carne de ouro’

A chegada de Neymar ao futebol da Arábia Saudita tem movimentado não somente o mundo da bola. Namorada do astro do Al-Hilal, a influenciadora Bruna Biancardi tem mostrado seus dias no país.

Aliás, a modelo mostrou que foi ao famoso restaurante do chef Nusret Gokçe, conhecido por servir carne folheada a ouro. Os atletas da Seleção Brasileira, inclusive, foram ao mesmo local durante a Copa do Mundo do Qatar, em novembro/dezembro do ano passado.

Biancardi, no entanto, não estava sozinha. Ela foi acompanhada de amigos de Neymar, que também aproveitaram os serviços do restaurante, entre eles, o bife que cusca R$ 9 mil.

Ainda no Instagram, Bruna e os amigos de Neymar mostraram outras opções de alimentação no país.

Biancardi esteve no restaurante de Salt Bae, conhecido chef e influenciador nas redes sociais. O cozinheiro tem quase 53 milhões de seguidores no Instagram.